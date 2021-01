Dopo la polemica per i baci a C' è posta per te | parla la De Filippi | Vi spiego cosa è successo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Carlo Lannale polemiche a C'èper te per il mancato distanziamento, Maria Derivelaè veramenteDurante il fine settimana è montata unamolto particolare che ha interessato uno dei programmi più celebri delle reti Mediaset. Stiamondo di C’èper te, condotto dall’iconica Maria De. Lo show di Canale 5, che è tornato in tv il 9 gennaio confermandosi uno dei programmi più visti del sabato sera con oltre sei milioni di telespettatori, è stato criticato perché in studio non sono state rispettate le norme anti-contagio. Fin dalla prima storia, che ha visto Sabrina Ferilli come indiscussa protagonista, sul web in molti hanno notato che durante la trasmissione di ...