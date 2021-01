Donald Trump, risoluzione dem alla Camera per l'impeachment: 'Ha incitato all'assalto di Capitol Hill' (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment contro Donald Trump, per aver incoraggiato l'assalto a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmentel'articolo per l'contro, per aver incoraggiato l', che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo ...

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump, risoluzione dem per l'impeachment: «Ha messo in pericolo gli Usa» Il Messaggero USA, i Dem formalizzano la risoluzione per l’impeachment di Trump

L'accusa è "incitamento all'insurrezione". L'obiettivo, più che la deposizione di un Presidente ormai a fine mandato, è l'interdizione futura.

