Donald Trump inserisce Cuba tra gli Stati sponsor del terrorismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo avevano già preannunciato i media americani, il dipartimento di Stato Usa ha designato Cuba stato sponsor del terrorismo “per aver ripetutamente fornito supporto ad atti di terrorismo internazionale garantendo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo avevano già preannunciato i media americani, il dipartimento di Stato Usa ha designatostatodel“per aver ripetutamente fornito supporto ad atti diinternazionale garantendo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

rulajebreal : Ci sono leader italiani che confondono la “libertà di espressione” con l’incitamento alla violenza e all’odio di Do… - Agenzia_Ansa : #Twitter: le azioni hanno perso 6,4% nel premercato dopo che il social media ha escluso in modo permanente il presi… - fattoquotidiano : La decisione di Twitter di sospendere l’account di Donald Trump crea un brutto precedente: più che una rigida appli… - Notiziedi_it : Donald Trump, risoluzione dem per l'impeachment: «Ha messo in pericolo gli Usa» - PencoG : RT @rulajebreal: Ci sono leader italiani che confondono la “libertà di espressione” con l’incitamento alla violenza e all’odio di Donald Tr… -