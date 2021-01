Domenica Live, il fratello di Andrea Zenga: “Mio padre mi ha bloccato su Instagram” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come il fratello Andrea, Nicolò Zenga ha raccontato del suo rapporto con il padre Walter E’ stato ieri ospite in studio a Domenica Live Nicolò Zenga, il figlio maggiore di Walter e fratello di Andrea, che attualmente è un concorrente del Grande fratello Vip. Il giovane ha raccontato – proprio come il fratello – di non avere rapporti con il padre: “lui non c’è stato nella nostra vita”. “Se lo cercavo? Io sono sempre stato quello che ha cercato di avere contatto con lui. Andrea ha deciso di non averne bisogno perché aveva me e mamma. Io l’ho cercato spesso negli anni e a volte mi ha risposto ma a volte no… però è sempre stato non voluto o sentito da lui.”, ha raccontato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come il, Nicolòha raccontato del suo rapporto con ilWalter E’ stato ieri ospite in studio aNicolò, il figlio maggiore di Walter edi, che attualmente è un concorrente del GrandeVip. Il giovane ha raccontato – proprio come il– di non avere rapporti con il: “lui non c’è stato nella nostra vita”. “Se lo cercavo? Io sono sempre stato quello che ha cercato di avere contatto con lui.ha deciso di non averne bisogno perché aveva me e mamma. Io l’ho cercato spesso negli anni e a volte mi ha risposto ma a volte no… però è sempre stato non voluto o sentito da lui.”, ha raccontato ...

