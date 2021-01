Domenica Live, il faccia a faccia tra Filippo Nardi e Guenda Goria: “Sono stato volgare, ma misogino, violento, sessista no” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Mi scuso per la mia volgarità, non ho mai detto una cosa per ferire. C’è stato un eccesso di goliardia e volgarità“. Ha esordito così Filippo Nardi nella sua prima apparizione televisiva dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip per le sue battute contro Maria Teresa Ruta. Il conduttore è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica Live dove ha avuto modo di parlare del suo comportamento nel reality di Canale 5 e confrontarsi con Guenda Goria. “Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo, per la mia volgarità, anche se credo sia soggettiva, però vorrei dire che non ho mai detto nulla per ferire o per offendere“, ha detto ancora Nardi, prima di iniziare il confronto con la figlia di Maria Teresa Ruta. “Io ho sofferto, da figlia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Mi scuso per la mia volgarità, non ho mai detto una cosa per ferire. C’èun eccesso di goliardia e volgarità“. Ha esordito cosìnella sua prima apparizione televisiva dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip per le sue battute contro Maria Teresa Ruta. Il conduttore èospite dell’ultima puntata didove ha avuto modo di parlare del suo comportamento nel reality di Canale 5 e confrontarsi con. “Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo, per la mia volgarità, anche se credo sia soggettiva, però vorrei dire che non ho mai detto nulla per ferire o per offendere“, ha detto ancora, prima di iniziare il confronto con la figlia di Maria Teresa Ruta. “Io ho sofferto, da figlia, ...

