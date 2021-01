Domani in Italia 47mila dosi del vaccino Moderna, distribuito alla Regioni "virtuose" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà Domani, con 47mila dosi in consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all’Italia. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà, conin consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceuticadestinato all’. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità,...

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - matteorenzi : Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il R… - QuiMediaset_it : La serie-fenomeno #DayDreamer, che ha definitivamente lanciato in Italia @canyaman1989, dopo il successo in day-tim… - Quintomioo : RT @NicoSchira: Andrea #Conti domani potrebbe a sorpresa non partire titolare in Milan-Torino di Coppa Italia. Un segnale di mercato, visto… - Frances47226166 : RT @ricrrooll: E anche oggi i ministri di #ItaliaMorta si dimettono domani @ItaliaViva l'Italia vi vomita indegni ?? -