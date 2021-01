Domani in Italia 47mila dosi del vaccino Moderna, distribuito alla Regioni 'virtuose' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriver Domani, con 47mila dosi in consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all Italia. Lo stock giunger a Roma e sar portato all Istituto Superiore di Sanit , ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriver, conin consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceuticadestinato all. Lo stock giunger a Roma e sar portato all Istituto Superiore di Sanit , ...

Ultime Notizie dalla rete : Domani Italia Domani 11 gennaio tornano le zone gialle e arancioni: i colori delle regioni, spostamenti e cosa si può fare Corriere della Sera Milan, Pioli sorride: nulla di grave per Tonali e Brahim Diaz, ci saranno domani col Torino

Finalmente buone notizie dall’infermeria di Milanello. Non sono gravi gli infortuni accusati da Brahim Diaz e Tonali contro il Torino in campionato, tanto è vero che entrambi i giocatori saranno a dis ...

I nuovi indici per la zona rossa fanno già litigare l'Italia. A rischio il Veneto e altre 4

Un nuovo parametro avanza nella nostra quotidiana lotta la Covid-19. Un numero da cui potrebbe dipendere il grado di libertà concesso alle varie regioni. Si tratta del numero di contagi rapportato al ...

