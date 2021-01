Discussioni e battute poco piacevoli: al 'GF Vip' Stefania Orlando sotto accusa (Di lunedì 11 gennaio 2021) La trentaduesima puntata del 'Grande Fratello Vip' si è aperta con il confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando , protagonisti di una dura discussione che ha messo in crisi l'amicizia costruita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) La trentaduesima puntata del 'Grande Fratello Vip' si è aperta con il confronto tra Tommaso Zorzi e, protagonisti di una dura discussione che ha messo in crisi l'amicizia costruita ...

La trentaduesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con il confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, protagonisti di una dura discussione che ha messo in crisi l'amicizia costruita ne ...

"Grande Fratello Vip", il racconto della trentaduesima puntata

Su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini. La profonda amicizia tra Stefania e Tommaso subisce una battuta d'arresto. Sul rapporto tra la ...

La trentaduesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con il confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, protagonisti di una dura discussione che ha messo in crisi l'amicizia costruita ne ...