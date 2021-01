Disastro Lampedusa, la denuncia di Mareamico: “Fondale pieno di barche di migranti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) PALERMO – “Il fondale del porto di Lampedusa è ricolmo dei resti delle barche dei migranti, che le recenti mareggiate hanno distrutto. Tonnellate di rifiuti giacciono sul fondo del porto”. La denuncia è di ‘Mareamico Agrigento’, che ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook. “Quest’isola di frontiera non pò’ essere lasciata sola – sostiene l’associazione ambientalista -. Il ministro dell’Ambiente e l’intero governo debbono aiutarla”. Mareamico Agrigento riferisce di “immagini shock che documentano il disastro ambientale che deve sopportare l’isola di Lampedusa”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) PALERMO – “Il fondale del porto di Lampedusa è ricolmo dei resti delle barche dei migranti, che le recenti mareggiate hanno distrutto. Tonnellate di rifiuti giacciono sul fondo del porto”. La denuncia è di ‘Mareamico Agrigento’, che ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook. “Quest’isola di frontiera non pò’ essere lasciata sola – sostiene l’associazione ambientalista -. Il ministro dell’Ambiente e l’intero governo debbono aiutarla”. Mareamico Agrigento riferisce di “immagini shock che documentano il disastro ambientale che deve sopportare l’isola di Lampedusa”.

