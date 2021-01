Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? L’indiscrezione clamorosa scatena i fan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? La clamorosa indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli da RDS infiamma il web ed i follower Una notizia clamorosa che sta infiammando il mondo del gossip e dello spettacolo è stata lanciata da Anna Pettinelli da RDS. Parliamo di due personaggi che per ovvi motivi accendono le fantasie dei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021)e Can? Laindiscrezione lanciata da Anna Pettinelli da RDS infiamma il web ed i follower Una notiziache sta infiammando il mondo del gossip e dello spettacolo è stata lanciata da Anna Pettinelli da RDS. Parliamo di due personaggi che per ovvi motivi accendono le fantasie dei L'articolo proviene da Leggilo.org.

x17black : Diletta Leotta stamattina quando ha preso il telefono in mano ?? - cansgaze : A me Diletta Leotta è scesa molto quando fece il discorso sulla bellezza, mi disp - Mary96231807 : La Leotta con Can? E va beh , simsaranno.frequestati telefonicamente.??invece dico a @Parpiglia che le forze dell'o… - bursercel : ma con i vostri insulti tipo “no can!!! tutte tranne diletta leotta!!! che schifo!!! è solo plastica e pure usata!!… - OzgurAtasoy5 : RT @Nadia_ludiam: @canyaman1989 ?? che dire l'importante è che sei felice da tua fan faccio il tifo per voi ???? devo? #canyaman https://t.co… -