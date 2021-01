“Diavolo” è il nuovo brano di Fible!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla mezzanotte dello scorso 10 gennaio 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali ilsingolo di Fible, rapper svizzero e componente del collettivo 387 Rage, intitolato. “Il concetto dietro questo, nato come un pezzo funky, è quello di unleggero, non troppo complesso, a tratti quasi scherzoso”, spiega Fible. “La produzione, a cura di DJ Sheezah, è stata come un level up per la traccia, andando perfettamente ad allinearsi con quello che intendevo trasmettere. Con questo pezzo ho voluto mostrare la mia versatilità a livello artistico, andando a distaccarmi da quello che ho pubblicato nei miei recenti freestyle su Instagram.”Le vibrazioni funky e ballabili del singolo si oppongono e allo stesso tempo amalgamano con la storia raccontata: Fible è protagonista di un incontro ...