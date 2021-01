Di Maio “Le forze politiche mettano da parte le armi della propaganda” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rientrato a Roma questa mattina. Ieri ho firmato il memorandum per migliorare la collaborazione tra l'Arabia Saudita e l'Italia. E' il momento di intensificare i rapporti, anche commerciali, con altri Paesi esteri. Serve all'Italia, alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Quella appena iniziata sarà una settimana decisiva e invito tutte le forze politiche a mettere da parte le armi della propaganda. Concentriamoci invece su due cose: recovery plan e scostamento di bilancio. E facciamolo coinvolgendo anche le opposizioni, le regioni e gli enti locali”. E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Con il primo strumento – aggiunge – pianifichiamo l'utilizzo di 209 miliardi, che significa più risorse per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rientrato a Roma questa mattina. Ieri ho firmato il memorandum per migliorare la collaborazione tra l'Arabia Saudita e l'Italia. E' il momento di intensificare i rapporti, anche commerciali, con altri Paesi esteri. Serve all'Italia, alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Quella appena iniziata sarà una settimana decisiva e invito tutte lea mettere dale. Concentriamoci invece su due cose: recovery plan e scostamento di bilancio. E facciamolo coinvolgendo anche le opposizioni, le regioni e gli enti locali”. E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di.“Con il primo strumento – aggiunge – pianifichiamo l'utilizzo di 209 miliardi, che significa più risorse per la ...

CorriereCitta : Di Maio “Le forze politiche mettano da parte le armi della propaganda” - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Le forze partitiche trovino la quadra per evitare di innescare una crisi al buio. La consapevolezza di Di Maio (di C. Meier… - FarodiRoma : Le forze partitiche trovino la quadra per evitare di innescare una crisi al buio. La consapevolezza di Di Maio (di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio forze Di Maio in Kosovo: Senza forze armate non saremmo riusciti ad abbassare contagi Il Messaggero Governo: Di Maio, settimana decisiva, mettere da parte armi di propaganda

Quella appena iniziata sarà una "settimana decisiva", scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, che invita ...

Ministro dell’economia Gualtieri: 24 miliardi di euro per nuovi ristori e aiuti

Nuovi ristori, altri aiuti, spese per i vaccini e la sanità, ecco che cosa ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri a riguardo.

Quella appena iniziata sarà una "settimana decisiva", scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, che invita ...Nuovi ristori, altri aiuti, spese per i vaccini e la sanità, ecco che cosa ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri a riguardo.