Di Maio “Le forze politiche mettano da parte le armi della propaganda”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rientrato a Roma questa mattina. Ieri ho firmato il memorandum per migliorare la collaborazione tra l’Arabia Saudita e l’Italia. E’ il momento di intensificare i rapporti, anche commerciali, con altri Paesi esteri. Serve all’Italia, alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Quella appena iniziata sarà una settimana decisiva e invito tutte lea mettere dale. Concentriamoci invece su due cose: recovery plan e scostamento di bilancio. E facciamolo coinvolgendo anche le opposizioni, le regioni e gli enti locali”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di.“Con il primo strumento – aggiunge – pianifichiamo l’utilizzo di 209 miliardi, che significa più risorse per la ...

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, appena rientrato da un viaggio in Arabia Saudita, interviene su Facebook con un post nel quale invita i partiti a collaborare per il bene del Paese: "Quella ap ...