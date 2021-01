Derby vista Champions, le romane si preparano così alla stracittadina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Derby vista Champions inizia solo con una settimana d’anticipo. E questa volta non è la solita frase fatta che i tecnici ripetono ogni anno per tenere alta la concentrazione dei loro uomini. La stracittadina romana assorbe energie mentali e nervose, è la partita della stagione e nella testa di staff e giocatori inizia sempre almeno un mese prima. Questa volta però è stato diverso perché sia Lazio che Roma avevano altro a cui pensare. La squadra di Fonseca si è giocata tanto nella gara con l’Inter. alla fine i giallorossi non si sono fatti male ma hanno rischiato in più occasioni di cadere. Un po’ per la voglia dell’Inter, un po’ perché Fonseca ha faticato a capire dove la sua squadra stava faticando e dove sarebbe dovuto intervenire prima. Ci ha pensato Mancini a risolvere la situazione portando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilinizia solo con una settimana d’anticipo. E questa volta non è la solita frase fatta che i tecnici ripetono ogni anno per tenere alta la concentrazione dei loro uomini. Laromana assorbe energie mentali e nervose, è la partita della stagione e nella testa di staff e giocatori inizia sempre almeno un mese prima. Questa volta però è stato diverso perché sia Lazio che Roma avevano altro a cui pensare. La squadra di Fonseca si è giocata tanto nella gara con l’Inter.fine i giallorossi non si sono fatti male ma hanno rischiato in più occasioni di cadere. Un po’ per la voglia dell’Inter, un po’ perché Fonseca ha faticato a capire dove la sua squadra stava faticando e dove sarebbe dovuto intervenire prima. Ci ha pensato Mancini a risolvere la situazione portando ...

italiaserait : Derby vista Champions, le romane si preparano così alla stracittadina - siamo_la_Roma : ?? -5 giorni al derby ?? Parla Fabio #Capello ?? Il commento sullo stato di forma delle due squadre #ASRoma - MadiaCinzia : 'Venerdì abbiamo un'amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grand… - sportli26181512 : #Lazio, ora il derby: Inzaghi spera in Correa: Seduta di scarico in mattinata dopo le fatiche di Parma. La preparaz… - Dalla_SerieA : Lazio, domani alle 11 il primo allenamento in vista del derby - -

Ultime Notizie dalla rete : Derby vista Lazio, pranzo di squadra a Formello per caricarsi in vista del derby Il Messaggero Capello: «Derby, Lazio viva ma Roma più pronta. E la Juve è tornata»

Cinque giorni al derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Chi conosce bene l'atmosfera è l'ex allenatore Fabio Capello, che ne ha parlato stamattina a Radio Anch'io lo ...

“Derby, la Roma è più pronta. La Juve è tornata ma l’Inter è favorita”

ROMA - Dopo la vittoria con il Sassuolo, Fabio Capello non ha dubbi: "La Juve è tornataL'ex tecnico di Jiangsu Suning si è rivolto ai microfoni di Radio, ...

Cinque giorni al derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Chi conosce bene l'atmosfera è l'ex allenatore Fabio Capello, che ne ha parlato stamattina a Radio Anch'io lo ...ROMA - Dopo la vittoria con il Sassuolo, Fabio Capello non ha dubbi: "La Juve è tornataL'ex tecnico di Jiangsu Suning si è rivolto ai microfoni di Radio, ...