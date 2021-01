Delta: al via le riprese del film di Michele Vannucci (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziano oggi le riprese dell’opera seconda di Michele Vannucci: Delta, con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio Troupe e telecamere si sono già posizionate per girare alcune scene del film Delta, programmate a partire dall’11 gennaio. La pellicola diretta da Michele Vannucci è prodotta da Groenlandia S.r.l. e Kino Produzioni con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il supporto di Emilia-Romagna film Commission. Torna Michele Vannucci dopo il successo del suo primo lungometraggio Il più grande sogno – I was a dreamer, vincitore del Premio Solinas Experimenta e in concorso al 73° Festival di Venezia (sezione orizzonti). Trama Il Delta del Po è il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziano oggi ledell’opera seconda di, con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio Troupe e telecamere si sono già posizionate per girare alcune scene del, programmate a partire dall’11 gennaio. La pellicola diretta daè prodotta da Groenlandia S.r.l. e Kino Produzioni con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il supporto di Emilia-RomagnaCommission. Tornadopo il successo del suo primo lungometraggio Il più grande sogno – I was a dreamer, vincitore del Premio Solinas Experimenta e in concorso al 73° Festival di Venezia (sezione orizzonti). Trama Ildel Po è il ...

