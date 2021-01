Delitto Gucci | Patrizia Reggiani | «I miei giorni al Victor’s Residence»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tailleur rosa acceso, anelli, bracciali, collane, orecchini, e lo sguardo di sempre, deciso ma pacato: Patrizia Reggiani, per molti sempre e solo «Lady Gucci», tira le fila della sua vita ora che di anni ne ha 72 e dopo averne trascorsi 17 in carcere. È stata condannata – come mandante – a 26 anni per l’omicidio del marito Maurizio Gucci, ucciso a Milano nel 1995. Un delitto che ha segnato profondamento Milano e l’Italia degli anni ’90. Patrizia Reggiani di sé e del suo passato non rinnega nulla nel nuovo documentario «Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani», disponibile dall’11 gennaio sulla piattaforma Discovery+, e prodotto da Videa Next Station.