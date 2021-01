Decreto Ristori 5: dai bonus per le Partite Iva all’anno bianco contributivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo l’ultimo Decreto Ristori approvato lo scorso novembre, arrivano nuove misure ideate per far fronte alle sempre più rilevanti difficoltà economiche dei lavoratori italiani. A quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria mondiale, si sta delineando il Decreto Ristori 5 (quinquies), il primo per il 2021. Fra le decisioni più attese, ci sono importanti aiuti per autonomi e imprese. Partite Iva: chi avrà diritto al bonus Le restrizioni messe in atto nel corso dell’appena trascorso periodo natalizio hanno provocato ingenti perdite di fatturato, per tutta una serie di lavoratori autonomi già fortemente provati dalle precedenti chiusure. Il Decreto Ristori 5, che arriverà nei prossimi giorni insieme al nuovo Dpcm previsto per il 16 gennaio, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo l’ultimoapprovato lo scorso novembre, arrivano nuove misure ideate per far fronte alle sempre più rilevanti difficoltà economiche dei lavoratori italiani. A quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria mondiale, si sta delineando il5 (quinquies), il primo per il 2021. Fra le decisioni più attese, ci sono importanti aiuti per autonomi e imprese.Iva: chi avrà diritto alLe restrizioni messe in atto nel corso dell’appena trascorso periodo natalizio hanno provocato ingenti perdite di fatturato, per tutta una serie di lavoratori autonomi già fortemente provati dalle precedenti chiusure. Il5, che arriverà nei prossimi giorni insieme al nuovo Dpcm previsto per il 16 gennaio, ...

gualtierieurope : L’importanza strategica del #RecoveryPlan per il nostro Paese: donne, giovani, Mezzogiorno. Un nuovo patto di legis… - PaolaTavernaM5S : In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E… - fattoquotidiano : Ristori, emessi i bonifici per i 628 milioni stanziati dal decreto Natale. Prossimi fondi a rischio con la crisi di… - marcodemo3 : RT @PaolaTavernaM5S: In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E co… - moneypuntoit : ?? Partite Iva, nuovo bonus 1.000 euro nel Decreto Ristori 5: requisiti e domanda ?? -