Deadpool 3 | Ryan Reynolds sul legame con Disney | Bisogna trovare chi ha ucciso la madre di Bambi

Ryan Reynolds ha commentato gli aggiornamenti su Deadpool 3 ironizzando sul legame del film con lo studio e sul divieto ai minori. Marvel ha confermato che Deadpool 3 sarà vietato ai minori, avendo un rating R, e Ryan Reynolds ha ora commentato la notizia con la sua consueta ironia, scherzando sul rapporto con la Disney e sulla scelta di non scegliere un approccio diverso per il sequel. Su Twitter la star canadese ha scherzato sul modo in cui è riuscito a ottenere il via libera al progetto dichiarando: "Per dirla tutta: gli ho mostrato Spiderman 1 & 2 e ho detto che erano Deadpool 1 & 2". Su Instagram il protagonista di Deadpool 3 ha invece ironizzato sul fatto che la nuova

