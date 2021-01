Dati di vendita | risultati britannici per i videogiochi fino al 10 gennaio 2021

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’anno non inizia con un azzardo, ma con una riconferma: idivedono trionfare iper Nintendo Switch Nonostante un inizio un po’ sottotono, idiper iper questa prima settimana delsi dimostrano sempre interessanti. L’esordio del nuovo anno è stato tutto fuorché normale, e sebbene ciò riporti alla mente quanto avvenuto in America negli ultimi giorni, ricordiamo che il Regno Unito è tornato a tutti gli effetti nel lockdown. Anche per questo, le vendite dei giochi in formato fisico hanno superato i numeri iniziali dello scorsocon oltre 260.000 titoli venduti, con una non trascurabile egemonia da parte di Nintendo Switch, con un 123% ...