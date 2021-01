Danni da ritocchino | parla l’avvocato Marzorati

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Chirurgia estetica, boom di interventi negli ultimi mesi.: “In aumento anche la richiesta di ritocchi correttivi” “Sono migliaia gli italiani, sia donne sia uomini, che ricorrono alla chirurgia estetica per soddisfare il desiderio di migliorare o modificare il proprio aspetto. C’è chi sfrutta addirittura il lockdown imposto a causa del Covid-19 per trascorrere… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Danni ritocchino

Corriere Nazionale

Juventus da pochi ritocchi La squadra allenata da Andrea Pirlo ha già agito ... In mezzo al campo Kessie, Bennacer e Tonali danno ampie garanzie, mentre l'unico in bilico è Rade Krunic: se dovesse ...Il governo Conte vive giorni di stallo e l’ipotesi di una crisi appare sempre più possibile. Il Recovery Plan non è ancora pronto, resta in piedi la possibilità di un rimpasto dell’esecutivo. E sulle ...