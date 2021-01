Dall’Emilia-Romagna 40 milioni di ristori per le aziende colpite dal Covid (Di lunedì 11 gennaio 2021) ristori Covid Emilia-Romagna. A dare il via all’operazione ristori è il presidente della Regione Stefano Bonaccini: l’Emilia-Romagna stanzia 40 milioni di risorse in più rispetto a quelle che arriveranno dal governo centrale per soccorrere le aziende più colpite dall’emergenza Covid. I soldi arriveranno attraverso bandi regionali, in pubblicazione a cura delle Camere di Commercio locali il prossimo 20 gennaio 2021. ARTICOLO Nuovo Dpcm, spostamenti e zona bianca: cosa cambia dal 16 gennaio ristori Covid Emilia-Romagna: bar e ristoranti i primi destinatari degli aiuti Il governatore emiliano-romagnolo aveva già anticipato l’intervento della regione per supplire a quanto già previsto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)Emilia-. A dare il via all’operazioneè il presidente della Regione Stefano Bonaccini: l’Emilia-stanzia 40di risorse in più rispetto a quelle che arriveranno dal governo centrale per soccorrere lepiùdall’emergenza. I soldi arriveranno attraverso bandi regionali, in pubblicazione a cura delle Camere di Commercio locali il prossimo 20 gennaio 2021. ARTICOLO Nuovo Dpcm, spostamenti e zona bianca: cosa cambia dal 16 gennaioEmilia-: bar e ristoranti i primi destinatari degli aiuti Il governatore emiliano-romagnolo aveva già anticipato l’intervento della regione per supplire a quanto già previsto ...

Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - SulPanaro : Oltre mezzo milione di identità elettroniche rilasciate dall’Emilia-Romagna - robertocalari : RT @PatrimCulturER: Dall'1 gennaio 2021 l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali, nato nel 1974, viene soppresso. Funzioni e pe… - fisco24_info : Nuovo Dpcm, ipotesi cambio parametri: rischio zona rossa per Veneto e Emilia Romagna. Zona bianca con Rt sotto 0,5:… - ItsTildas : Tutte le regioni: Zona gialla dall'11 al 15 gennaio Emilia Romagna: No?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Emilia Romagna Le linee guida di Confcooperative per una riforma del sistema sanitario Yahoo Notizie