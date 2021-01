Dalla Spagna, lo United vuole riportare Ronaldo in Premier: offerta da 60 milioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante il prossimo 5 febbraio compia 36 anni, Cristiano Ronaldo continua a mantenere un rendimento altissimo e anche in questa stagione sta trascinando la Juventus a suon di reti, ben 19 in 17 presenze tra campionato e Champions League. Il fuoriclasse portoghese è in splendida forma e i top club europei, su tutti Paris Saint-Germain L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nonostante il prossimo 5 febbraio compia 36 anni, Cristianocontinua a mantenere un rendimento altissimo e anche in questa stagione sta trascinando la Juventus a suon di reti, ben 19 in 17 presenze tra campionato e Champions League. Il fuoriclasse portoghese è in splendida forma e i top club europei, su tutti Paris Saint-Germain L'articolo

UnioneSarda : #Spagna paralizzata dalla neve, e ora arriva il gelo - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: LE ULTIME In attesa di novità dalla Spagna ecco il momento di Valencia: i risultati e le ultime dalle sedi https://t.c… - monikindaaaa : @dantegiumanini Ma PARLEMITANI, davvero state dalla parte di questo folle che tifa invasione e non considera… - bbeghella : RT @RaiNews: Calano le temperature in Spagna (fino ai 15 gradi sotto zero), dove per oggi è previsto un ''freddo siberiano'' che potrebbe… - IPuntato : @Pacio1961 @DarioNardella Dalla Spagna, c'è pure scritto sul sito e sul menù. E quindi? -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Olimpia Milano bloccata dalla neve in Spagna: l’odissea per tornare Corriere della Sera Una vita, spoiler Spagna: Lolita e Ramon rimangono vedovi, Aurelio uccide Anabel

Drammatici momenti caratterizzeranno il finale della sesta stagione di Una vita in Spagna. Gli spoiler delle nuove puntate in onda su Canale 5 tra qualche tempo raccontano che Ramon Palacios (Juanma N ...

Scuole chiuse o aperte? Cosa succede nel resto d'Europa

In Italia la ripartenza delle scuole superiori è a singhiozzo. Ma cosa sta accadendo, invece, negli altri paesi del Vecchio Continente? Qualcuno è messo anche peggio di ...

Drammatici momenti caratterizzeranno il finale della sesta stagione di Una vita in Spagna. Gli spoiler delle nuove puntate in onda su Canale 5 tra qualche tempo raccontano che Ramon Palacios (Juanma N ...In Italia la ripartenza delle scuole superiori è a singhiozzo. Ma cosa sta accadendo, invece, negli altri paesi del Vecchio Continente? Qualcuno è messo anche peggio di ...