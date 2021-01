Dal Veneto alla Lombardia, quali regioni rischiano la zona rossa e quali puntano alla bianca (Di lunedì 11 gennaio 2021) I nuovi criteri attesi nel Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confronto tra esecutivo e regioni sulle misure per contenere i contagi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 gennaio 2021) I nuovi criteri attesi nel Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confronto tra esecutivo esulle misure per contenere i contagi

Ultime Notizie dalla rete : Dal Veneto Dal Veneto alla Lombardia, quali regioni rischiano la zona rossa e quali vanno verso la bianca Il Sole 24 ORE Crac Veneto Banca: Intesa San Paolo, Consob, Bankitalia e revisori esclusi dal processo

TREVISO - 11-01-2021 -- Se il reato verrà accertato, a pagare saranno solo l’imputato e ciò che rimane della società. È un duro colpo alle aspirazioni degli azionisti azzerati e dei risparmiat ...

La variante inglese del Covid circola in Italia? Non lo sappiamo. Appello dei biologi

Per ora rilevati 14 casi, ma non si fanno sequenziamenti. I ricercatori spingono perché anche l’Italia implementi la capacità di mappare le varianti. Ecco cosa succede dove la B.1.1.7 prevale ...

