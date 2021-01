Dal 1° gennaio interessi legali allo 0,01% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stampa questo articolo Dal 1° gennaio 2021 gli interessi legali sono praticamente azzerati. Con decreto del MEF , pubblicato in data 11 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 310, la misura degli interessi legali , con effetto dall'inizio dell'anno 2021, passa dallo 0,05% annuo allo 0,01%. La nuova misura è stata determinata in considerazione del ... Leggi su fisco7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stampa questo articolo Dal 1°2021 glisono praticamente azzerati. Con decreto del MEF , pubblicato in data 11 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 310, la misura degli, con effetto dall'inizio dell'anno 2021, passa d0,05% annuo0,01%. La nuova misura è stata determinata in considerazione del ...

