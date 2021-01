Dakar 2021 ottava tappa: Al Attiyah al contrattacco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con l’ottava tappa, si conclude l’unica Marathon di questa Dakar 2021 fin qui avvincente. Al termine della speciale di oggi, nulla è scontato nelle classi auto e moto. Nelle quattro ruote, Nasser Al Attiyah piazza un bel colpo, avvicinandosi parecchio al leader assoluto di categoria, Stephane Peterhansel. Nelle moto, il nuovo leader Josè Cornejo conquista il suo primo successo di tappa, aumentando il vantaggio nei confronti di Toby Price. In entrambe le categorie i distacchi sono piccoli, quando mancano quattro tappe al termine. Il rally di quest’anno si giocherà fino all’ultimo Km, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Dakar 2021, com’è il percorso dell’ottava tappa? Si parte da Sakaka e si arriva a Neom. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con l’, si conclude l’unica Marathon di questafin qui avvincente. Al termine della speciale di oggi, nulla è scontato nelle classi auto e moto. Nelle quattro ruote, Nasser Alpiazza un bel colpo, avvicinandosi parecchio al leader assoluto di categoria, Stephane Peterhansel. Nelle moto, il nuovo leader Josè Cornejo conquista il suo primo successo di, aumentando il vantaggio nei confronti di Toby Price. In entrambe le categorie i distacchi sono piccoli, quando mancano quattro tappe al termine. Il rally di quest’anno si giocherà fino all’ultimo Km, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto., com’è il percorso dell’? Si parte da Sakaka e si arriva a Neom. La ...

