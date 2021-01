Dagli undici metri si presenta ancora Kessié

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Leao e, con un tiro, siglano la vittoria del Milan sul Torino (2-0). La squadra di Pioli allungadi due lunghezze sull’Inter, che pareggia all’Olimpico contro la Roma di Fonseca (2-2). Incontro dieci vince anche la Juventus sul Sassuolo (3-1), così come il Napoli ad Udine (1-2), la Lazio a Parma (0-2) e l’Atalanta a Benevento (1-4). Per l’ivorianoè il quinto tirotrasformato nella stagione. Per la squadra di Pioli, invece, è l’undicesimo rigore assegnato in questa annata 2020/21.trasforma un dubbio tiroIl Milan ha vinto meritatamente contro il ...