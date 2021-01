Da Twitch a TikTok, quali sono le altre piattaforme che hanno bloccato i profili di Trump e dei suoi sostenitori (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: Mandel Ngan/Afp via Getty Images)Twitter e Facebook hanno sospeso Donald Trump dalle loro piattaforme, Google e Apple hanno rimosso Parler, il social network conservatore dell’estrema destra, dai loro app store e Amazon Web Service ha sospeso a quest’ultimo il servizio di hosting. Ma sulle altre piattaforme social e di condivisione contenuti cosa sta succedendo? Provvedimenti contro Trump, i suoi sostenitori e i complottisti di QAnon sono stati presi da tutti i social network. Snapchat e TikTok Le due piattaforme, che hanno fatto dei contenuti brevi la loro peculiarità, hanno bloccato i relativi profili ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: Mandel Ngan/Afp via Getty Images)Twitter e Facebooksospeso Donalddalle loro, Google e Applerimosso Parler, il social network conservatore dell’estrema destra, dai loro app store e Amazon Web Service ha sospeso a quest’ultimo il servizio di hosting. Ma sullesocial e di condivisione contenuti cosa sta succedendo? Provvedimenti contro, ie i complottisti di QAnonstati presi da tutti i social network. Snapchat eLe due, chefatto dei contenuti brevi la loro peculiarità,i relativi...

VelocitaSmodata : Facebook Twitter Reddit Twitch (pure lì stava?!? ??) Instagram Snapchat Shopify Stripe YouTube TikTok Pinterest Disc… - Arcalian_ : Que Duelo no Last Oasis !!! #twitch #lastoasis #newyear #anonovo #like #music #gameplay #stream #tiktok #twitter… - GabriDelfrateTV : Ri-elenco i social con i nomi modificati e nuove piattaforme: Instagram: @gabrieledelfratetv TikTok:… - peppeyt00 : Il Ritorno Dei Segreti Dei Mariti Delle Pancine !social !reddit !tiktok !wishlist - akaClapzy : viewer zonies into solo arena | !tiktok | !twitter | !donate | -