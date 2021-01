Cyberpunk 2077 in VR? Una mod è in sviluppo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla sua uscita, Cyberpunk 2077 ha visto una serie di mod della community progettate per migliorare l'esperienza del giocatore, o per renderlo ancora più divertente. Ora, l'utente di Reddit Nexen4, un editor video e ingegnere, ha avuto la fantastica idea di utilizzare un programma chiamato VORPX per convertire le immagini di Cyberpunk 2077 in VR. I fedeli seguaci del gioco ricorderanno che CDPR aveva intenzione di proporre la realtà virtuale a Night City, ma alla fine la società ha deciso di eliminarla del tutto. Nexen4 intende preservare completamente l'immersività di Night City con questa mod, che promette ai giocatori una visione di Cyberpunk 2077 completamente inedita. L'utilizzo di VORPX non è l'unica parte dell'elaborata configurazione di Cyberpunk ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla sua uscita,ha visto una serie di mod della community progettate per migliorare l'esperienza del giocatore, o per renderlo ancora più divertente. Ora, l'utente di Reddit Nexen4, un editor video e ingegnere, ha avuto la fantastica idea di utilizzare un programma chiamato VORPX per convertire le immagini diin VR. I fedeli seguaci del gioco ricorderanno che CDPR aveva intenzione di proporre la realtà virtuale a Night City, ma alla fine la società ha deciso di eliminarla del tutto. Nexen4 intende preservare completamente l'immersività di Night City con questa mod, che promette ai giocatori una visione dicompletamente inedita. L'utilizzo di VORPX non è l'unica parte dell'elaborata configurazione di...

