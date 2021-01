Cuneo, arriva il Cafè Covid Free: si entra solo se vaccinati e configurati tramite app (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cuneo, 11 gen – Mentre gran parte dell’Italia non ha la possibilità di vaccinarsi (e non ce l’avrà per un bel po’) a Cuneo c’è già chi pensa al Cafè Covid Free. L’idea è venuta al proprietario della Birrovia, Michele Trapani: “Voglio che sia rispettato il mio diritto al lavoro”. Il “Cafè Covid Free” di Cuneo Il Cafè Covid Free di Cuneo a quanto pare sarà il primo locale italiano a chiedere ufficialmente alle autorità di poter lavorare a tutte le ore, o per meglio dire come prima della pandemia, grazie alla selezione all’ingresso di tipo “sanitario”: entra solo chi è vaccinato e può certificarlo. “Voglio poter lavorare” Michele ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gen – Mentre gran parte dell’Italia non ha la possibilità di vaccinarsi (e non ce l’avrà per un bel po’) ac’è già chi pensa al. L’idea è venuta al proprietario della Birrovia, Michele Trapani: “Voglio che sia rispettato il mio diritto al lavoro”. Il “” diIldia quanto pare sarà il primo locale italiano a chiedere ufficialmente alle autorità di poter lavorare a tutte le ore, o per meglio dire come prima della pandemia, grazie alla selezione all’ingresso di tipo “sanitario”:chi è vaccinato e può certificarlo. “Voglio poter lavorare” Michele ...

CPettiti : RT @LaStampa: A chi adotta un nocciolo la “Tonda gentile” arriva già tostata e in crema - StampaCuneo : A chi adotta un nocciolo la “Tonda gentile” arriva già tostata e in crema - LaStampa : A chi adotta un nocciolo la “Tonda gentile” arriva già tostata e in crema - LaStampa : La nuova iniziativa della Confraternita a Cortemilia. - GiornoNovara : Il derby parla novarese, a Cuneo arriva l’11° sigillo: è un’Igor Volley da record -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo arriva Cuneo, arriva il Cafè Covid Free: si entra solo se vaccinati e configurati tramite app Il Primato Nazionale Accessi Covid in netto calo al Pronto Soccorso di Cuneo. Il dottor Lauria: "Novembre il mese più nero, con 800 accessi"

Il direttore del Reparto, parla anche dell'influenza, al momento non pervenuta. "Ogni anno mette sotto stress il sistema sanitario. Quest'anno è un'incognita. Con il Covid sarebbe ingestibile" ...

Calcio Lecco 1912: ufficiale l'arrivo dell'esterno Michele Emmausso

Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Michele Emmausso dal Calcio Catania. Nato a Napoli il 4 agosto 1997, Emmausso è un esterno offensivo di piede destro che può giocare indifferente ...

Il direttore del Reparto, parla anche dell'influenza, al momento non pervenuta. "Ogni anno mette sotto stress il sistema sanitario. Quest'anno è un'incognita. Con il Covid sarebbe ingestibile" ...Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Michele Emmausso dal Calcio Catania. Nato a Napoli il 4 agosto 1997, Emmausso è un esterno offensivo di piede destro che può giocare indifferente ...