Critics Choice Super Awards tra fumetti e horror vincono Palm Springs, The Boys e Soul (Di lunedì 11 gennaio 2021) Critics Choice Super Awards prima edizione, vincono Palm Springs, Soul, The Boys L’associazione dei Critici americani ha annunciato i vincitori dei Critics Choice Super Awards in diretta su The CW, naturalmente in modalità remota e con tutti i limiti dei protocolli anti-covid. Il premio nasce per onorare quei generi amati dal pubblico ma il più delle volte dimenticati dalle giurie come horror, sci-fi, serie con Supereroi e legate ai fumetti. Tra i film e le serie tv più premiati ai Critics Choice Super Awards ci sono Palm ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 11 gennaio 2021)prima edizione,, TheL’associazione dei Critici americani ha annunciato i vincitori deiin diretta su The CW, naturalmente in modalità remota e con tutti i limiti dei protocolli anti-covid. Il premio nasce per onorare quei generi amati dal pubblico ma il più delle volte dimenticati dalle giurie come, sci-fi, serie coneroi e legate ai. Tra i film e le serie tv più premiati aici sono...

