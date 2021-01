Cristiana Capotondi | «Il dolore mi ha aiutato a riflettere»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Una donna forte, senza paure, semplice e straordinaria, capace di donare amore durante la II Guerra Mondiale, nella sua Trento, e di rinunciare alla famiglia per un bene superiore. Il suo nome è Chiara Lubich ed è anche il titolo del film tv di Giacomo Campiotti (Braccialetti rossi) che andrà in onda il 3 gennaio in prima serata su Rai 1. A interpretare la donna che ha donato la sua vita a Dio, senza prendere i voti, e creato il Movimento dei Focolari è Cristiana Capotondi.