Crisi governo: nuova mano, nuovo rilancio di Renzi (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Lo stile dell'ultimo minuto non può più funzionare" dice la ministra della Famiglia Elena Bonetti quando ormai alle sette della sera il testo definitivo del Recovery plan non era ancora arrivato (arriverà solo in tarda serata, verso le 22). Ma la moral suasion del Colle sembra aver funzionato, ed è sempre la ministra Renziana a spiegare che "prima del Consiglio dei ministri non ci sarà alcuno strappo". Dal Quirinale si sono moltiplicati i segnali sull'importanza dell'incassare il piano di rilancio prima di aprire un'eventuale Crisi, e questo obiettivo minimo Giuseppe Conte sembra poterlo incassare. È su cosa succede dopo che la trattativa non fa passi avanti. Renzi avrebbe posto condizioni esose per un eventuale Conte-ter: via Alfonso Bonafede, reo di aver portato avanti una linea giustizialista al ministero della ...

