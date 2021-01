Crisi di Governo, si va verso il Conte ter: ma il premier vuole sfidare Renzi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Crisi di Governo, le ultime notizie sulle tensioni Conte-Renzi Crisi DI Governo, ULTIME NOTIZIE – Dimissioni con una nuova squadra in cantiere: queste le opzioni di Conte per tentare di uscire dall’impasse del braccio di ferro con Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio è convinto che sfidando il capo di Italia Viva in Parlamento possano svanire i dubbi. D’altronde, il portavoce Casalino in un colloquio con alcuni parlamentari M5S ha annunciato: “Se andiamo in Senato lo asfaltiamo, come è successo con Salvini”. Rimane ancora sul tavolo l’ipotesi rimpastino: sostituire cioè duo o tre ministri – le prime sarebbero Renziane Bellanova (Agricoltura) e Bonetti (Famiglia) e si parla di Orlando e Boschi in pole position per entrare – e ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)di, le ultime notizie sulle tensioniDI, ULTIME NOTIZIE – Dimissioni con una nuova squadra in cantiere: queste le opzioni diper tentare di uscire dall’impasse del braccio di ferro con Matteo. Il presidente del Consiglio è convinto che sfidando il capo di Italia Viva in Parlamento possano svanire i dubbi. D’altronde, il portavoce Casalino in un colloquio con alcuni parlamentari M5S ha annunciato: “Se andiamo in Senato lo asfaltiamo, come è successo con Salvini”. Rimane ancora sul tavolo l’ipotesi rimpastino: sostituire cioè duo o tre ministri – le prime sarebberoane Bellanova (Agricoltura) e Bonetti (Famiglia) e si parla di Orlando e Boschi in pole position per entrare – e ...

