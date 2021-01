Crisi di governo, si salva almeno il Recovery plan. L’ipotesi di un nuovo governo Conte con Boschi ministro. Renzi: «Il premier faccia bene i conti» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si spegne la polemica tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. Il senatore, leader di Italia viva, ha un pacchetto di parlamentari essenziali all’esecutivo per andare avanti. E negli ultimi giorni, in seguito alle divergenze su come investire i 196 miliardi del Next Generation EU, ha fatto ventilare L’ipotesi delle dimissioni delle ministre del suo partito, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. La possibile Crisi di governo metterebbe a repentaglio, tra le altre cose, lo scostamento di bilancio di 20 miliardi del cosiddetto decreto Ristori 5. Ma «del cambio di governo a me interessa zero – è tornato a ripetere Renzi ai microfoni di Rtl 102.5 -. Il problema non è come si cambia il ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si spegne la polemica tra Matteoe ilGiuseppe. Il senatore, leader di Italia viva, ha un pacchetto di parlamentari essenziali all’esecutivo per andare avanti. E negli ultimi giorni, in seguito alle divergenze su come investire i 196 miliardi del Next Generation EU, ha fatto ventilaredelle dimissioni delle ministre del suo partito, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. La possibiledimetterebbe a repentaglio, tra le altre cose, lo scostamento di bilancio di 20 miliardi del cosiddetto decreto Ristori 5. Ma «del cambio dia me interessa zero – è tornato a ripetereai microfoni di Rtl 102.5 -. Il problema non è come si cambia il ...

