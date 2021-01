Crisi di governo, Bettini: «I leader all’esecutivo garanzia per la stabilità dello stesso Conte» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Su “Il Corriere della Sera” l’intervista, a cura di Maria Teresa Meli, a Goffredo Bettini, politico del Partito Democratico, che sta facendo da “mediatore” tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Una figura cerniera quella di Bettini, che ha fatto avere una lettera del senatore toscano al presidente del Consiglio. «Sono giorni davvero difficili. La pandemia sta risollevando la testa. Il piano di vaccinazione è oggettivamente complesso, anche se l’Italia sta più avanti degli altri Paesi europei», ha esordito il 68enne, illustrando le problematiche del momento. leggi anche l’articolo —> Crisi di governo, Italia Viva scarica la colpa su Conte: “E’ lui a staccare la spina” «La Crisi sociale e occupazionale morderà ancora ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Su “Il Corriere della Sera” l’intervista, a cura di Maria Teresa Meli, a Goffredo, politico del Partito Democratico, che sta facendo da “mediatore” tra il premier Giuseppee ildi Italia Viva Matteo Renzi. Una figura cerniera quella di, che ha fatto avere una lettera del senatore toscano al presidente del Consiglio. «Sono giorni davvero difficili. La pandemia sta risollevando la testa. Il piano di vaccinazione è oggettivamente complesso, anche se l’Italia sta più avanti degli altri Paesi europei», ha esordito il 68enne, illustrando le problematiche del momento. leggi anche l’articolo —>di, Italia Viva scarica la colpa su: “E’ lui a staccare la spina” «Lasociale e occupazionale morderà ancora ...

