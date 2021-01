Crac della ristorazione, persi 570 mila posti di lavoro e 41 miliardi di euro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Le continue chiusure imposte dal governo per contrastare la pandemia hanno bruciato 578 mila posti nella ristorazione, tra i settori più colpiti, con vendite diminuite del 48% e una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro. Sono i dati-choc sugli effetti delle chiusure durante il lockdown e con la divisione in fasce di rischio decise dai vari Dpcm. Chiusure che interessano circa 330 mila attività tra bar, ristoranti e mense, circa 70 mila industrie alimentari e circa 740 mila aziende agricole che danno lavoro a oltre 3 milioni e 600 mila persone. La denuncia di Coldiretti: “Crollo della ristorazione” Come denuncia la Coldiretti, lo “stop and go” delle ordinanze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Le continue chiusure imposte dal governo per contrastare la pandemia hanno bruciato 578nella, tra i settori più colpiti, con vendite diminuite del 48% e una perdita complessiva di quasi 41di. Sono i dati-choc sugli effetti delle chiusure durante il lockdown e con la divisione in fasce di rischio decise dai vari Dpcm. Chiusure che interessano circa 330attività tra bar, ristoranti e mense, circa 70industrie alimentari e circa 740aziende agricole che dannoa oltre 3 milioni e 600persone. La denuncia di Coldiretti: “Crollo” Come denuncia la Coldiretti, lo “stop and go” delle ordinanze ...

