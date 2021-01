Covid, vaccino, i daltonici e la gara tra le regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Piove più o meno in tutta Italia e ci dobbiamo vaccinare. In Lombardia hanno l'Assessore Gallera e non si riesce a fare un conto esatto su quanti mesi dovranno passare per la cosiddetta “immunità di gregge”, cioè quando gli italiani saranno in gran parte vaccinati. Qualcuno, con il vaccino, sta dando il meglio di sé. E subito la gara: “quella regione va meglio di quell'altra” e ci rincorriamo nell'individuare la zona rossa, la zona gialla e la zona arancione. L'ho già detto e lo ripeto: ma i daltonici come fanno? Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Piove più o meno in tutta Italia e ci dobbiamo vaccinare. In Lombardia hanno l'Assessore Gallera e non si riesce a fare un conto esatto su quanti mesi dovranno passare per la cosiddetta “immunità di gregge”, cioè quando gli italiani saranno in gran parte vaccinati. Qualcuno, con il, sta dando il meglio di sé. E subito la: “quella regione va meglio di quell'altra” e ci rincorriamo nell'individuare la zona rossa, la zona gialla e la zona arancione. L'ho già detto e lo ripeto: ma icome fanno?

RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - Lavitadelpopolo : Giornata di vaccinazioni anti covid-19 sabato 9 gennaio nella Rsa. I professionisti sanitari della struttura coordi… - Fondaz_Veronesi : In Italia circa 200mila persone convivono con una #malattiaautoimmune. Possono vaccinarsi contro #Covid19? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Vaccino Covid, cosa bisogna fare per essere vaccinati? La guida categoria per categoria: tutte le risposte Il Messaggero Covid, nuovo test rileva anticorpi in 10-12 secondi: utile per quantificare risposta al vaccino

Il nuovo test sviluppato dai ricercatori della Carnegie Mellon University può identificare gli anticorpi al virus SarsCov2 nel giro di 10-12 secondi e anche aiutare ...

Oms: vaccino Covid nel 2021 non fornirà l'immunità di gregge

I programmi di vaccinazione non forniranno l'immunità di gregge per il Covid-19. Lo ha ribadito un alto funzionario dell'Oms, citando l'accesso limitato per i Paesi poveri, problemi di fiducia della ...

Il nuovo test sviluppato dai ricercatori della Carnegie Mellon University può identificare gli anticorpi al virus SarsCov2 nel giro di 10-12 secondi e anche aiutare ...I programmi di vaccinazione non forniranno l'immunità di gregge per il Covid-19. Lo ha ribadito un alto funzionario dell'Oms, citando l'accesso limitato per i Paesi poveri, problemi di fiducia della ...