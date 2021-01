Covid, vaccini nell'Isola: slitta di due giorni la consegna delle 16.380 dosi previste per oggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriveranno mercoledì Di: Redazione Sardegna Live slitta di 48 ore la consegna del nuovo carico di vaccini per la Sardegna. Atteso per oggi, arriverà invece mercoledì. Lo riporta il quotidiano on line L'Unione Sarda , che scrive come "le nuove 16.380 dosi dovrebbero andare 1.170 all'Aou di Sassari, 3.510 al Brotzu di Cagliari, 1.170 all'Aou di Cagliari, 10.530 al Binaghi (Ats)". ... Leggi su sardegnalive (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriveranno mercoledì Di: Redazione Sardegna Livedi 48 ore ladel nuovo carico diper la Sardegna. Atteso per, arriverà invece mercoledì. Lo riporta il quotidiano on line L'Unione Sarda , che scrive come "le nuove 16.380dovrebbero andare 1.170 all'Aou di Sassari, 3.510 al Brotzu di Cagliari, 1.170 all'Aou di Cagliari, 10.530 al Binaghi (Ats)". ...

