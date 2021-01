Covid, un anno fa il primo morto confermato in Cina: quell’11 gennaio che ha cambiato il mondo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Covid, un anno fa il primo morto confermato in Cina. Era l’11 gennaio del 2020. Un anno fa la Cina confermava ufficialmente il primo decesso a Wuhan mentre gli occhi del mondo erano puntati sul gigante asiatico per quello che era un virus “misterioso”. E sulla megalopoli, fino ad allora poco nota ai più, che divenne la città del primo lockdown (totale) al mondo. La prima ad attuare misure drastiche per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Undici milioni di abitanti isolati per 76 giorni. Da allora per il gigante asiatico non sono mancate accuse di poca trasparenza, sia sulla tempestività con cui le autorità hanno comunicato le informazioni, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021), unfa ilin. Era l’11del 2020. Unfa laconfermava ufficialmente ildecesso a Wuhan mentre gli occhi delerano puntati sul gigante asiatico per quello che era un virus “misterioso”. E sulla megalopoli, fino ad allora poco nota ai più, che divenne la città dellockdown (totale) al. La prima ad attuare misure drastiche per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Undici milioni di abitanti isolati per 76 giorni. Da allora per il gigante asiatico non sono mancate accuse di poca trasparenza, sia sulla tempestività con cui le autorità hcomunicato le informazioni, ...

vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, un anno fa la prima mappa genetica. L'11 gennaio 2020 la #Cina pubblicava la prima sequenza di quello… - CarloStagnaro : La prima lezione del #vaccino è che non ci salverà lo stato imprenditore. Il vero miracolo non è averlo a neanche u… - MarkHattyla : @LeonardoM1900 @Alessandrozarro Hai già rubato uno scudetto ai gobbi ,che avete addirittura fatto piovere.... non v… - Affaritaliani : Wuhan a un anno dal primo decesso da Covid: la città è rinata -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Altri effetti del Covid: in un anno solo tre matrimoni. Ecco il Comune con i dati così... Corriere Adriatico La variante inglese del Covid circola in Italia? Non lo sappiamo. Appello dei biologi

Per ora rilevati 14 casi, ma non si fanno sequenziamenti. I ricercatori spingono perché anche l’Italia implementi la capacità di mappare le varianti. Ecco cosa succede dove la B.1.1.7 prevale ...

Covid, via libera alle visite ai malati Marito e moglie riuniti dopo un mese

Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d’ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...

Per ora rilevati 14 casi, ma non si fanno sequenziamenti. I ricercatori spingono perché anche l’Italia implementi la capacità di mappare le varianti. Ecco cosa succede dove la B.1.1.7 prevale ...Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d’ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...