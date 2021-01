Covid, un anno fa il primo morto a Wuhan, ma gli ispettori dell’Oms arriveranno in Cina solo questo giovedì (Di lunedì 11 gennaio 2021) Covid, un anno fa il primo morto a Wuhan L’11 gennaio 2020, esattamente un anno fa, l’agenzia di stampa cinese Xinhua batteva la sua prima agenzia sul Covid. Prima di allora solo un lancio di Reuters aveva parlato dell’incidenza di alcuni casi di “polmonite misteriosa” a Wuhan, il 31 dicembre 2019. I reporter dell’agenzia britannica scrivevano di un’indagine avviata dopo le prime polmoniti sospette, alcune arrivate a uno stadio già grave, altre sotto controllo. Ma le autorità sanitarie della provincia dello Hubei escludevano che si trattasse di un virus Sars o che si potesse trasmettere da uomo a uomo: la pista principale riportava al mercato della carne e del pesce di Wuhan e alla possibilità che fosse stato un ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021), unfa ilL’11 gennaio 2020, esattamente unfa, l’agenzia di stampa cinese Xinhua batteva la sua prima agenzia sul. Prima di alloraun lancio di Reuters aveva parlato dell’incidenza di alcuni casi di “polmonite misteriosa” a, il 31 dicembre 2019. I reporter dell’agenzia britannica scrivevano di un’indagine avviata dopo le prime polmoniti sospette, alcune arrivate a uno stadio già grave, altre sotto controllo. Ma le autorità sanitarie della provincia dello Hubei escludevano che si trattasse di un virus Sars o che si potesse trasmettere da uomo a uomo: la pista principale riportava al mercato della carne e del pesce die alla possibilità che fosse stato un ...

