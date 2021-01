Covid, trovato nuovo paziente uno: positivo a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) È stato individuato il nuovo paziente uno italiano di Covid-19: si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, a cui era stata fatta una biopsia della pelle per una… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) È stato individuato iluno italiano di-19: si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni, a cui era stata fatta una biopsia della pelle per una… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

