Covid | trovato il nuovo paziente 1 in Italia Positivo già a novembre del 2019 | ecco chi è

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Risalirebbe ail primo caso documentato di presenza di Sars-CoV-2 in un essere umano”. E’ quanto emerge da uno studio internazionale, coordinato da Raffaele Gianotti dell’Università Statale di Milano, che analizzando le biopsie cutanee dell’autunno, ha ‘scoperto’ il virus Sars-Cov-2 in una giovaneche presentava come unico sintomo una dermatosi a. La biopsia di una giovane donna, risalente a– riferisce una nota – ha mostrato la presenza di sequenze geniche dell’Rna del virus Sars-CoV-2, identificato tramite due tecniche differenti su tessuto cutaneo: immunoistochimica e Rna-Fish. Metaforicamente sono state trovate “le impronte digitali” del-19 nel tessuto cutaneo. “Dopo ...

Sin dai primi mesi della pandemia, quando i pazienti morivano come mosche e si riusciva a farci ben poco, il professor Pierpaolo Correale, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia del Gra ...La ricerca pubblicata sul British Journal of Dermatology. La scoperta in una giovane paziente che presentava come unico sintomo una dermatosi ...