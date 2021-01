Covid, Toti: “Ho detto no al divieto di asporto dopo le 18” (Di lunedì 11 gennaio 2021) GENOVA – “Ho detto all’esecutivo di essere contrario al divieto di asporto per ristoranti e bar dopo le 18: queste attività, pur potendo continuare con le consegne a domicilio, rischiano di essere penalizzate ancora di più, dopo aver già subito pesanti restrizioni”. Lo scrive su Facebook il il governatore ligure, Giovanni Toti, al termine del confronto tra le Regioni e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, sulle future misure di contenimento della pandemia. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) GENOVA – “Ho detto all’esecutivo di essere contrario al divieto di asporto per ristoranti e bar dopo le 18: queste attività, pur potendo continuare con le consegne a domicilio, rischiano di essere penalizzate ancora di più, dopo aver già subito pesanti restrizioni”. Lo scrive su Facebook il il governatore ligure, Giovanni Toti, al termine del confronto tra le Regioni e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, sulle future misure di contenimento della pandemia.

