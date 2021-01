Covid: sono 28 i nuovi positivi nel Sannio, 77 le guarigioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosono 28 le nuove positività al Covid riscontrate dall’Asl nel Sannio nelle ultime 24 ore. Quasi seicento i tamponi effettuati. Ben 77 le guarigioni certificate e nessun decesso. Di seguito, il consueto bollettino dell’azienda sanitaria locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto28 le nuovetà alriscontrate dall’Asl nelnelle ultime 24 ore. Quasi seicento i tamponi effettuati. Ben 77 lecertificate e nessun decesso. Di seguito, il consueto bollettino dell’azienda sanitaria locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Covid: Crisanti, i nuovi criteri per le zone rosse non sono abbastanza Agenzia ANSA Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 gennaio: 12.532 nuovi casi e 448 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.289.021 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 12.532, +0,5% rispetto al giorno prima ( ...

Gli effetti del Covid sulla pelle: il virus a Milano già nel novembre del 2019 in una donna con dermatosi

La ragazza di 25 anni soffriva di orticaria sulle braccia e lamentava solo un leggero mal di gola. Le patologie cutanee sono presenti in circa il 5-10% dei pazienti affetti da infezione da Covid-19 e ...

