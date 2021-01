Covid, scoperto nuovo paziente 1 in Italia: è una milanese positiva a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen – scoperto il nuovo paziente 1 di Covid-19 Italiano: è una donna milanese di 25 anni, che aveva fatto una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019. Quindi prima del bambino milanese, finora il paziente 1 in Italia, risultato positivo al coronavirus nel dicembre 2019. Donna milanese positiva al coronavirus il 10 novembre 2019 La scoperta della donna positiva al 10 novembre 2019 è stata pubblicata sul British Journal of dermatology. A guidare la ricerca Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen –il1 di-19no: è una donnadi 25 anni, che aveva fatto una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10. Quindi prima del bambino, finora il1 in, risultato positivo al coronavirus nel dicembre. Donnaal coronavirus il 10La scoperta della donnaal 10è stata pubblicata sul British Journal of dermatology. A guidare la ricerca Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo ...

