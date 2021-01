Covid, saturimetri gratis in farmacia: come funziona e come ottenerlo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche in Lombardia è cominciata oggi, lunedì 11 gennaio, la distribuzione dei saturimetri nelle farmacie grazie alle donazioni alla Società italiana di pneumologia (Sip). In tutta Italia sono stati consegnati 30mila saturimetri che, in maniera totalmente gratuita, potranno essere acquistati da coloro i quali soffrono di patologie respiratorie. Si tratta solo del primo passo di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche in Lombardia è cominciata oggi, lunedì 11 gennaio, la distribuzione deinelle farmacie grazie alle donazioni alla Società italiana di pneumologia (Sip). In tutta Italia sono stati consegnati 30milache, in maniera totalmente gratuita, potranno essere acquistati da coloro i quali soffrono di patologie respiratorie. Si tratta solo del primo passo di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

