Covid, risale il rapporto positivi-tamponi (10,5%). Accertati 1.021 casi su 9.690 tamponi. Deceduti in 37 (12 nelle ultime 48 ore)

Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.021, di cui asintomatici 934 e sintomatici 87, su un totale di tamponi del giorno pari a 9.690. Il rapporto tra positivi e tamponi è risalito a 10,5%. Totale positivi ora a 200.792 casi, totale tamponi 2.157.456. Deceduti in 37 (12 Deceduti nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri). Il numero complessivo dei Deceduti sale a 3.165. Guariti in 1.655, totale guariti 122.910. Il report dei posti letto su base regionale evidenzia una disponibilità in terapia intensiva di 656 posti, occupati 109.

