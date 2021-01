Covid, rifiuta la mascherina: volo per Catania rientra a Malta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il volo Malta-Catania decollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza perché una passeggera ha rifiutato di indossare la mascherina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildecollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa è stato costretto are all'aeroporto di partenza perché una passeggera hato di indossare la...

RobertoJ10ADP : - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, rifiuta la mascherina: volo per Catania rientra a Malta #malta - MediasetTgcom24 : Covid, rifiuta la mascherina: volo per Catania rientra a Malta #malta - mummy53690440 : Covid Roma, Il 5% dei medici di base rifiuta il vaccino: rischio spreco per le dosi - demian_online : @Filosofico8 @dianacalibana @MoryaLongo @columbus63 @sole24ore Ok, lei rifiuta la rappresentazione statistica del f… -