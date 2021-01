Covid | nuova variante brasiliana scoperta a Tokyo

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Emergenzarilevata a. Il ceppo del coronavirus è stato isolato in quattro passeggeri di un volo proveniente dal Brasile Secondo quanto confermato dal National Institute of Infectious Diseases, in Giappone è stata isolata unadel-19 in quattro passeggeri sbarcati nell’aeroporto diHaneda da un volo proveniente da Amazonas, in… L'articolo Corriere Nazionale.