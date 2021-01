Covid, nel weekend oltre 22mila vaccinati: in Lombardia usato il 44,1% delle dosi disponibili (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vaccini anti Covid, la Lombardia cerca di recuperare il terreno perduto. Dopo la partenza in ritardo - costata il posto all'assessore al welfare Giulio Gallera, sostituito, anche per quello, dall'ex ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vaccini anti, lacerca di recuperare il terreno perduto. Dopo la partenza in ritardo - costata il posto all'assessore al welfare Giulio Gallera, sostituito, anche per quello, dall'ex ...

